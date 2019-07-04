أعربت حركة مجتمع السلم عن ترحيبها بدعوات الحوار للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، شريطة أن يكون هذا الأخير جادا وغير مميعا.

وجاء في بيان لـ"حمس" عقب اجتماع مكتبها التنفيذي اليوم الخميس " تثمن الحركة كل دعوة للحوار للخروج من الأزمة والوصول إلى التوافق الوطني على أن يكون الحوار جادا ومسؤولا وصادقا وملزما وغير مميع، وأن يكون الهدف هو تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي يبدأ بالانتخابات الرئاسية الشفافة والنزيهة في أجل معقول غير بعيد".

وأضاف البيان "تعلن الحركة بأنها ستتخذ موقفها من كل حدث عند حدوثه وفق مدى توفر فرص الانتقال الديمقراطي الحقيقي ووفق ما يتطابق مع الإرادة الشعبية العامة".

وتابع البيان "تؤكد الحركة التزامها بالإرادة الشعبية المعبر عنها في الحراك الشعبي والداعية إلى ذهاب كل الرموز السياسية للنظام البائد قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية".