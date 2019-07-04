أثنى مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم هيرفي رونار، اليوم الخميس، على الجزائر، معتبرا إياها أحسن فريق منذ انطلاق كأس أمم إفريقيا-2019 بمصر (21 جوان-19 جوياية).

وقال مدرب "أسود الأطلس" خلال ندوة صحفية "أظن أن عديد المتتبعين يشاطرونني الرأي بأن الجزائر تمتلك أحسن فريق في الدورة لحد الآن، سيما بعد مباراتها ضد السنغال (1-0)، حيث قدمت مردودا قويا وبوتيرة عالية. تميزوا بالسرعة والعفوية، بلاعبين ذوي إمكانيات كبيرة وعنصر من الطراز الدولي وهو رياض محرز".

وتسيّد "الخُضر" المجموعة الثالثة، باحتلالهم الصف الأول بفضل مشوار دون خطأ ضد كينيا، السنغال وتنزانيا. فأحرز الفريق الوطني العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات وهو لم يحدث منذ نسخة 1990 التي لعبها "الأفناك" وتوجوا بها داخل الديار".

وأضاف التقني الفرنسي "تزخر الجزائر على لاعبين شباب ممتازين مثل بن ناصر وعطال.

ونجح بلماضي في تكوين تشكيلة متكاملة وهو ليس بالأمر السهل في الجزائر وعلينا تهنئته. وعن احتمالية مواجهة الجزائر في النهائي، لم نبلغ بعد هذه المرحلة. فلا نزال في الدور ثمن النهائي. نحن مركزين على اللقاء الصعب يوم الجمعة (ضد البينين). هدفنا بالدرجة الأولى هو التأهل لربع النهائي وبعدها سنرى".

وتحدث هيرفي رونار الذي سبق له تدريب فريق اتحاد الجزائر (2011)، في ندوة صحفية عشية مواجهة الدور ثمن النهائي أمام منتخب البينين بملعب السلام بالقاهرة (00: 17 بالتوقيت الجزائري).

وعلى غرار الجزائر، حقق المغرب مشوارا موفقا بفوزه خلال المباريات الثلاث للمجموعة الرابعة، التي تواجد فيها رفقة كوت ديفوار، ناميبيا وجنوب إفريقيا.

وفضلا عن لقاء المغرب-البينين، سيشهد الدور ثمن النهائي, مقابلة السنغال-أوغندا بملعب القاهرة الدولي ( 20:00التوقيت الجزائري). أما المنتخب الجزائري سيلعب يوم الأحد أمام منتخب غينيا بملعب القاهرة الدولي (20:00 بالتوقيت الجزائري).