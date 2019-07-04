انتقلت إلى رحمة الله في الصباح الباكر من نهار اليوم الخميس، مديرة الإقامة الجامعية قبال عائشة السيدة سعيداني سامية إثر سكتة قلبية، حسب ما علم لدى مقربيها. وسيوارى جثمان الفقيدة الثرى بعد صلاة العصر بمقبرة المدينة، حسب ما أفاد به المصدر ذاته.

ذات المصدر أكد أن المديرة كانت تعاني من المرض قبل الوفاة ، وأضاف أنه تم نقلها أول أمس لمستشفى محمد بوضياف ، وأشار أنها كانت تشغل منصب مديرة لأكبر إقامة جامعية بالبويرة من حيث التعداد والحجم .

وللإشارة فقد تنقل والي ولاية البويرة إلى البيت العائلي للمديرة لتقديم التعازي.