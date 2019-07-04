تم حجز اثني عشر (12) قطعة أرض في المنطقة الصناعية لسيدي خالد بمدينة وادي البردي (جنوب البويرة) بشكل "تحفظي" بناءً على تعليمات من محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، وفقًا لمراسلة رسمية من المديرية العامة لأملاك الدولة موجهة إلى رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط.

ووفقا للوثيقة، فإن هذه الأراضي كانت موجهة لاحتضان موقع الشركة الجزائرية التجارية للمركبات (سافام) التي يديرها علي

حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات المحكوم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر في قضية التزوير و استعمال المزور.

"وسجلت هذه الأراضي التي تكون عملية توزيعها محل شك في 26 أفريل 2017 لدى المحافظة العقارية لبلدية سور الغزلان"، وفق ما هو محدد في مراسلة المديرية العامة لأملاك الدولة بتاريخ 30 جوان 2019.

"و تطبيقا لقرار محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) تم حجز و بشكل تحفظي 12 قطعة أرضية (مسجلة ما بين 260و 272) التي سلمت في السابق لعلي حداد.

ويجري حاليا التحقيق لتسليط الضوء على عملية توزيع هذه الأراضي، حسبما علم من مصادر قضائية.