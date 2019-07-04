ردت أحزاب سياسية على المقاربة السياسية التي بادر بها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بإطلاق حوار تقوده شخصيات تحظى بالشرعية.

كما دعوا إلى تغليب المصلحة العليا للوطن وإلى المشاركة في الحوار وإيجاد الحلول التوافقية للخروج بالجزائر إلى بر الأمان.

وكتب رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، في هذا الصدد، على موقع حزبه في الفايسبوك بأن "حتمية الحوار قناعة يتقاسمها الجميع ولا احد يشك في ضرورتها القصوى وطابعها ألاستعجالي في وجه الأزمة التي تعيشها البلاد".