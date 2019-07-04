أجرى المنتخب الجزائري لكرة القدم مساء اليوم الخميس حصة تدريبية بملعب بيتروسبورت (القاهرة) في غياب وسط الميدان ياسين براهيمي وحارس المرمي أليكسندر أوكيدجة قبل ثلاثة أيام عن المقابلة التي تجمعه بنظيره الغيني، الأحد المقبل بملعب 30 يونيو (20:00 بتوقيت الجزائر)، في إطار الدور ثمن النهائي من كأس إفريقيا للأمم بمصر (21 جوان-19 جويلية).

ولم يتنقل براهيمي مع رفقائه إلى ملعب بيتروسبورت حيث بقي بمقر إقامة الخضر بسبب معاناته من إصابة على مستوى الكعب بينما يعاني الحارس الثاني للخضر أوكيدجة من آلام في الظهر وهو الذي كان حاضرا ضمن المجموعة خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي جرت أمس الأربعاء.

وجرت الحصة التدريبية بحضور21 لاعبا تحت إشراف الناخب الوطني جمال بلماضي حيث خصصت للجانب التقني-التكتيكي أمام مجموعة من المناصرين الجزائريين الذين قدموا إلى ملعب بيتروسبورت لمؤازرة الخضر بينما طلبت مديرية الإعلام التابعة للاتحادية الجزائرية من الصحفيين مغادرة الملعب بعد مرور 15 دقيقة من بداية التدريب للسماح لبلماضي من تنفيذ الخطة التكتيكية التي سيعتمد عليها أمام غينيا.

وكان المنتخب الوطني قد أنهى مرحلة المجموعات من كأس إفريقيا بتحقيقه لثلاثة انتصارات ضمن المجموعة الثالثة التي ضمت السنغال وكينيا وتنزانيا.

وتنطلق مقابلات الدور ثمن النهائي غدا الجمعة بإجراء مقابلتين تجمع المغرب بالبنين (17:00) و السنغال أمام أوغندا (20:00).