تمكنت زوال اليوم فرق الحماية المدنية لبلدية وادي اليردي، 20 كلم جنوب شرق مقر لاية البويرة، مدعمة بفرق لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية لولاية البويرة لأجل إخماد حريق بأحد المزارع المخصصة في زراعة القمح بشمال مقر البلدية، الحريق أتلف مساحة تقارب عشرة هكتارات بالإضافة إلى 500 حزمة من التبن و ثمانية من رؤوس الأغنام.

وقد تم تسخير،3 شاحنات إطفاء( خفيفة و متوسطة)و 20 فردا بجميع الرتب من مصالح الحماية المدنية لبلدية وادي البردي.

هذا قد تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة من طرف مصالح الأمن المختصة.