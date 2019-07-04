تعرض الصحفي رفيق وحيد، مبعوث "الخبر" إلى القاهرة لتغطية مشاركة المنتخب الوطني في "الكان" لمحاولة اعتداء من طرف المناجير المساعد للمنتخب لمين لعبدي.

الحادثة وقعت بملعب بتروسبورت بالقاهرة، أين استغل هذا الشخص تواجد الصحفي ليصفي حساباته ليس لسبب إلا لانتقاد صحفي "الخبر" لتسيير خير الدين زطشي ومعلوم أن هذا الشخص عين في هذا المنصب ليس نظرا لكفاءاته بل فقط لأنه مقرب من الرئيس السابق لنادي بارادو.

وأمام تهجم المعني أكد صحفي "الخبر" أنه سيواصل الكتابة ولا يخشى لوم لائم كما كان ينتقد محمد روراة في عز جبروته وهذا وفق ما يمليه عليه ضميره المهني.

وتطلب الوضع تدخل الحاضرين بما فيهم رجال الشرطة المصرية ما يعد مساس غير لائق بصورة الجزائر، ولم يكتف هذا الشخص بهذا بل هدد الصحفي بالاعتداء عليه إن تجرأ وأن كتب مرة أخرى.

وتحمل "الخبر" الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أي أذى قد يصيب مبعوثها إلى القاهرة.