لقي أربعة أشخاص من عائلة واحدة حتفهم في حادث مرور وقع مساء اليوم الخميس بولاية الجلفة، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وتمثل هذا الحادث في اصطدام شاحنة بسيارة سياحية على محور الطريق الوطني رقم 46 اتجاه مدينة بوسعادة بالقرب من النقطة الحدودية مع ولاية المسيلة حيث تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية لمدينة دار الشيوخ مدعمة بالوحدة الرئيسية لعاصمة الولاية لإجلاء الأشخاص.

وقد أسفر الحادث، عن هلاك 04 ضحايا من عائلة واحدة، متكونة من الأب يبلغ من العمر ( 42 سنة)، وزوجته تبلغ من العمر (37 سنة) وطفلين آخرين يبلغان من العمر حوالي (09 و12 عاما).

ولدى تدخل الأعوان، في مكان الحادث، تم إسعاف شخص مصاب ويتعلق الأمر بسائق الشاحنة الذي تعرض لإصابات خطيرة وهو الضحية البالغ من العمر 59 سنة ليحول وضحايا هذا الحادث لمستشفى المجاهد "محاد عبد القادر بعاصمة الولاية"، وفقا لذات المصدر.

ومن جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.