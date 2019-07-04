ينتظر العشرات من المستفيدين من القطع الأرضية ببوسعادة، منذ سنوات، تدخل والي المسيلة إبراهيم أوشان لإيجاد حل لوضعياتهم العالقة رغم الشكاوى لجميع الولاة السابقين الذين وعدوهم دون الوفاء بالوعود، ولأن المسؤول الولائي الحالي استطاع أن يرفع الغبن عن مئات الفلاحين بالإفراج عن ملفات التراخيص بالحفر، وتسوية العقار الفلاحي للعشرات من الفلاحين، وهم الذين كانوا ينظرون إلى مشاكلهم بأنها بعيدة المنال أو شبه ”معجزة”، لكن كل شيء تحقق.

فهل يتحقق حلم أصحاب مقررات الاستفاد الذين ينتظرون تمكينهم من قطعهم الأرضية وينظرون للوالي الحالي بأنه الحل الوحيد لمشكلتهم؟