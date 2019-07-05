أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الجمعة إيداع المدير العام السابق للأمن الوطني واللواء المتقاعد عبد الغني هامل وثلاثة من أبنائه الحبس المؤقت بسجن الحراش، بتهم الفساد.

وأفاد التلفزيون العمومي أن قاضي التحقيق قرر أيضا وضع زوجة عبد الغني هامل وابنته تحت الرقابة القضائية.

وكان عبد الغني هامل وأفراد من عائلته وآخرون قد مثلوا أمس الخميس أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد لمتابعتهم في قضايا فساد تتعلق بنهب العقار والثراء غير المشروع.