* من قسنطينة .. جزائر الشهداء

* المتظاهرون يطالبون باطلاق سراح المجاهد لخضر بورقعة.

* كانت مسيرة الحراك في جمعته الـ 20 والتي تزامنت هذه المرة باحتفالية عيدي الاستقلال والشباب في البليدة ، قوية الحضور، رغم الحرارة و الرطوبة العالية، مع حضور صورة المجاهد المسجون لخضر بورقعة، رأس المسيرة، مزينة باشكال و أحجام مختلفة من الراية الوطنية ، بشعارات تناسبت مع الذكرى 57 لاستقلالنا ، مثل " بن بولعيد باع الكيران من أجل الجزائر ، و أويحي باع الجزائر من أجل الكيران، والحرية للمجاهد لخضر بورقعة وحرروا مساجين الرأي، ومدنية مدنية ما شي عسكرية.

* انطلقت قبل قبيل المسيرة في الجمعة العشرين من الحراك بتيبازة، رفع المشاركون فيها شعارات تطالب بالتغيير الجذري للنظام وتفعيل المادة 7 من الدستور لإعادة السلطة للشعب، وردد المتظاهرون في مسيرتهم عبر شوارع المدينة عبارات رافضة للحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مطالبين بتحرير الجزائر من بقايا العصابة منها "الجزائر أمانة حكموها الخونة " للدلالة على الفساد الذي عرفته البلاد في فترة حكم النظام البوتفليقي وأخرى مطالبة بفتح الطريق أمام الشرعية بتفعيل المادة 7 وإعادة السلطة للشعب.

* مواطنو البويرة في مظاهرة حاشدة مطالبين برحيل العصابة.

* من عنابة ..

* المجاهد لخضر بورقعة حاضر في مسيرة الشلف.

* مسيرة حاشدة في برج بوعريريج للمطالبة برحيل كل رموز النظام.

* الجمعة 20 من المسيلة..بداية المسيرة بشعار: "ترحلوا قاع"

* انطلاق مسيرة الجمعة العشرون في باتنة عاصمة الأوراس في ذكرى الاستقلال 57، مطالبين برحيل الخونة.

* تسونامي بشري يجتاح قلب العاصمة، الكثير من المتظاهرين يطالبون باطلاق سراح المجاهد لخضر بورقعة.

* مسيرة حاشدة بمدينة بجاية للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام،.. من بين الشعارات التي رفعت "نطالب بالتغيير الجذري للنظام" وضرورة التمسك بمبادئ الثورة التحريرية المجيدة، ضمان الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد. ومصرون على "نريد للتغيير وليس الترميم".

* انطلاق مسيرة الجمعة العشرين من الحراك في تيزي وزو.

* المتظاهرون ينطلقون في مسيرة من البريد المركزي صوب ساحة موريس أودان حاملين بن يوسف ملوك مفجر فضيحة المجاهدين المزيفين على الأكتاف.

* تزايد عدد المتظاهرين بالبريد المركزي.

* البريد المركزي.. "أطلقوا سراح بورقعة"

* عناصر الأمن توقف عددا من المتظاهرين في ساحة البريد المركزي

* بداية تجمع المتظاهرين بأعداد كثيفة بالقرب من البريد المركزي.

يدرك اليوم الحراك جمعته العشرون التي تتزامن مع عيد الاستقلال والشباب، ما جعل الدعوات تتكاثر للمشاركة بكثافة من أجل الاحتفال باستقلال جديد، تابعوا معنا أحداث هذا اليوم.