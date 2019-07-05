أبلغ وسطاء ليون نظراءهم في أرسنال أن بإمكان الغانرز التعاقد مع نبيل فقير مقابل ثمن زهيد.

ويبدو إن رئيس ليون، جان ميشيل أولاس، رضخ لفكرة مغادرة فقير هذا الصيف.

ويحرص أرسنال على انضمام الفرنسي الدولي إلى صفوفه، والذي يمكن التوقيع معه ضمن ميزانيته البالغة 45 مليون جنيه إسترليني، حيث يريد أولاس 33 مليون أورو لبيع قائد الفريق.

وفي الأسبوع الماضي، اعترف مدرب ليون، برونو جينيسيو، بأن فقير يريد المغادرة وقد وصل إلى نهاية دوره في ليون. أعتقد أنه يحتاج إلى تحدٍ آخر".