تأكد غياب الدولي ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي عن مباراة الخضر أمام منتخب غينيا الأحد المقبل ضمن منافسات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في مصر لغاية 19 جويلية الجاري.

ولم يشارك براهيمي في التمارين مع الفريق وتوجه لأحد المراكز الطبية للخضوع للفحوصات وتحديد مدى الإصابة نتيجة معاناته من إصابة في الكاحل .

وكان المنتخب الوطني تأهل لدور الـ16 من البطولة القارية بعد تصدره المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الثلاث التي خاضها أمام كل من كينيا والسنغال وتنزانيا.