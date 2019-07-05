أمر قاضي التحقيق لدى محكمة شرشال اليوم الجمعة بإيداع عسكريين اثنين، أحدهما متقاعد، الحبس المؤقت و وضع محامية تحت الرقابة القضائية، لتورطهم في جناية حيازة المخدرات بغرض المتاجرة، حسب ما أفاد به بيان أصدره وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وأوضح البيان أن قاضي التحقيق بعد استجوابه لعناصر العصابة أمر بإيداع المتهمين الأول"ب ع"، عسكري برتبة رقيب أول بإحدى الثكنات بالبليدة والمتهم الثاني "ر و" عسكري متقاعد الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للقليعة بولاية تيبازة فيما وضع المتهمة الثالثة"ر ع" محامية، تحت نظام الرقابة القضائية، وأصدر إمرا بالقبض في حق متهم رابع "ب ص" هو الآن في حالة فرار.

وفي بيانها أفادت نيابة الجمهورية لمحكمة شرشال أنه "أمس في حدود الساعة الحادية عشر ليلا، قدمت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة ثلاثة متورطين في قضية مخدرات تعود وقائعها لتاريخ 28 يونيو الفارط ".

و جاءت هذه العملية بناء على معلومات مقدمة من طرف عناصر المركز العسكري للتحريات بالبليدة، مفادها وجود شبكة تنشط في بيع ونقل المخدرات عبر الشريط الساحلي لولاية مستغانم الشلف، تيبازة حسب ذات البيان.

و بعد إعداد خطة من طرف الضبطية القضائية، تم توقيف سيارة سياحية وعلى متنها ثلاثة متهمين في حاجز للدرك الوطني بالطريق الوطني رقم 11، على مستوى بلدية قوراية بولاية تيبازة، حيث تم اكتشاف كمية معتبرة من المخدرات تقدر بـ 7 كلغ مخبأة بإحكام تحت مقاعد السيارة.

و بعد إخطار وكيل الجمهورية تمت مباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي من طرف عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة، تحت إشراف نيابة الجمهورية و بعد استكمال التحقيقات تم تقديم المتهمين أمام النيابة حسب البيان.

و بعد دراسة وكيل الجمهورية لمحضر التحقيق الابتدائي وسماعه للأطراف الحاضرين قام بفتح تحقيق قضائي بـ"جناية الحيازة بقصد البيع و نقل مادة المخدرات من طرف جماعية إجرامية منظمة" بالنسبة للمتهمين "ب.ع" و "ر.و"، وجناية المشاركة في الحيازة بقصد البيع ونقل مادة المخدرات من طرف جماعة اجرامية منظمة بالنسبة للمتهمة، المحامية "ر.ع"، يضيف البيان.

كما تم، حسب بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال، متابعة المتهم "ب.ص" الموجود في حالة فرار بجناية تسيير وتمويل نشاط بيع ونقل المخدرات من طرف جماعة إجرامية منظمة.