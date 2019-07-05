استأنف الوسط الهجومي ياسين براهيمي الذي تعافى من التواء على مستوى العرقوب، التدريبات الجماعية، اليوم الجمعة بمناسبة الحصة التدريبية التي جرت بالقاهرة، قبل 48 ساعة من المباراة أمام غينيا المقررة يوم الأحد بملعب 30 جوان بالقاهرة (سا 20:00 بتوقيت الجزائر) لحساب الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا للأمم 2019 الجارية من 21 جوان إلى 19 يوليو بمصر.

وكان براهيمي قد غاب عن اللقائين الأخيرين للدور الأول أمام السنغال (1-0) و تانزانيا (3-0) حيث تابع على انفراد برنامجا استشفائيا قبل استئناف العمل الجماعي.

وتبدو مشاركته في لقاء "السيلي الوطني" غير مؤكدة.

في المقابل، لم يشارك الحارس ألكسندر أوكيجة في الحصة التدريبية لليوم الثاني على التوالي بسبب شعوره بآلام على مستوى الظهر.

وعرفت الحصة التدريبية لنهار اليوم حضور عشرة مناصرين سمح لهم بحضور ربع الساعة الأول من الحصة و كذا الصحفيين. وقد خلق الأنصار أجواء حماسية رائعة مشجعين اللاعبين فردا فردا لدى دخولهم أرضية الميدان.

وأصبح شعار "الشعب بريد كأس إفريقيا" متداول بكثرة بملعب بتروسبور الذي يملكه نادي أنبي المصري.

ولم يتردد أحد الأنصار في التوجه لجمال بلماضي قائلا:"يا جمال، أجلب لنا الكأس التي ننتظرها منذ 1990" فكان رد المدرب ما يلي:"على اللاعبين القيام بذلك".

وكانت الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة فرصة للمدرب الوطني بضبط خطته التكتيكية التي يعتزم تطبيقها أمام غينيا.

للتذكير أنهى الخضر مرحلة المجموعات بمشوار دون خطا بتسجيلهم لثلاثة انتصارات في 3 مباريات أمام كينيا (2-0) السنغال (1-0) و تنزانيا (3-0).

و انطلقت مباريات الدور ثمن النهائي اليوم الجمعة بلقاء، المغرب-البنين، الجاري حاليا والذي سيكون متبوعا بلقاء، مدغشقر-السنغال (سا 00: 20) بالقاهرة.