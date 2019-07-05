أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم اليوم الجمعة على موقعه الرسمي تعاقده مع المالي أليو ديانغ، لاعب مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم قادمة دون الكشف عن قيمة العقد.

وأوضح نفس المصدر أن التعاقد مع اللاعب جاء بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعي لاستفادة الأهلي من جهوده.

وأضاف نفس المصدر أن محمود الخطيب، رئيس النادي، طلب من أمير توفيق المكلف بالتعاقدات بالسفر إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد في ظل وجود عدة عروض للاعب من دول بلغاريا وتونس والسعودية، ليتم توقيع العقود بعد جهود كبيرة.

يذكر أن ديانغ البالغ من العمر 21 عاما، يشغل مركز لاعب الوسط المدافعي ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأولمبي. انضم لصفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي لمدة خمسة مواسم قادمة.