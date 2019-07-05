أسفر حادث مرور، وقع، اليوم، على الطريق الوطني رقم 94، الرابط بين سعيدة وتيارت، عن إصابة 4 أشخاص، بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى أحمد مدغري بسعيدة، بعد أن تلقوا الإسعافات الأولية، من قبل مصالح الحماية المدنية.

الحادث المروري نجم عن اصطدام مركبتين، بمحاذاة مقبرة سيدي علال. كما خلف حادث انحراف مركبة وانقلابها، على الطريق الوطني رقم 92، إصابة شخص بجروح عدة، وتم نقله إلى المؤسسة الإستشفائية العمومية بدائرة يوب.