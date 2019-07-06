لطالما كانت قمصان فرق كرة القدم جزءا لا يتجزأ من شغف اللعبة، ودائما ما ينتظر كل عاشق التصميم الجديد لقميص فريقه المفضل أو منتخب بلاده.

كما تتمتع دائما قمصان المنتخبات الإفريقية بذوق خاص، حيث أذهل قميص المنتخب النيجيري الجميع في كأس العالم 2018 في روسيا، ومن منا ينسى قميص المنتخب الكاميروني الـ"cut" الشهير.

وبما أننا في رحاب كأس الأمم الإفريقية، ننشر لكم ترتيب قمصان الفرق المشاركة بالبطولة بحسب تقييم موقع "squawka" البريطاني، والذي جاء كالتالي:

24 - بوروندي: وصف الموقع قميص المنتخب الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، بأنه باهت ولا يمت إلى العصر الحالي بصلة.

23- الكونغو الديمقراطية: استخدمت "O’Neills" الوشاح الموجود على علم الكونغو في القميص مع استخدام اللونين الأزرق والأحمر الموجودين بالعلم أيضا، لكنه لا يبدو رائعا، حتى استخدام رأس النمر على القميص، الذي بالكاد يمكنك رؤيته لم يعط التأثير المطلوب.

22- تنزانيا: جاء التصميم متواضع ولكنه أنيق إلى حد ما، لكن الخطوط السوداء والخضراء بالعلم على صدر القميص، بدت غريبة للغاية وكأن القميص ملطخ بالدهانات.

21- أنغولا: مشكلة القميص هو استخدام اللون الأحمر بشكل مفرط، وعلى الرغم من وجود تفاصيل جيدة بالقميص، إلا أن النمط الدائري الغريب يصرف الانتباه عن باقي أجزائه.

20- غينيا: لدى علم غينيا 3 ألوان، حاولت "ماكرون" تقسيمها بين القميص والشورت والجوارب لمنح مظهر فخم، لكنها لم تنجح في تلك المهمة.

19- مدغشقر: الأمر يرجع إلى تفاوت الأذواق، لكن إذا كنت من محبي القمصان البسيطة سيعجبك تصميم منتخب مدغشقر الأخضر، حتى تلاحظ تصميم "Garman" بوسط القميص، بالطبع مختلف.

18- بنين: تدخل بنين البطولة من دون راع رسمي لملابس الفريق، لكن القميص يستحق الثناء، وإن كان غير مذهل.

17- كينيا: قميص المنتخب الكيني جيد، لكن تصميم الرقبة الغريب يصرف الانتباه عن باقي التصميم المحترم للقميص.

16- ناميبيا: يعتمد القميص إستراتيجية القميص الكيني ذاتها، لكن قرار "Kappa" الغريب بوضع شريط أبيض ضخم من الكتف إلى الرقبة جعله أكثر قبولا.

15- زيمبابوي: ربمبا يكون السبب وراء قيام بعض الشركات المصعنة بوضع تصميم في منتصف القميص ليبدو وكأنه قميص تدريبي بدون راع، ومن بين الأمثلة على ذلك قميص زيمبابوي الأصفر.

14- غينيا بيساو: بدلا من استخدام اللونين الأحمر والأصفر بعلم البلاد مثلما اعتادوا في الماضي، تم استبدال الأصفر بالأخضر هذه المرة، وكان قرار موفقا.

13- أوغندا: مثل قميص مدغشقر، استخدمت "Mafro" ألوان العلم بمنتصف القميص الأبيض، وكانت فكرة جيدة للغاية.

12- تونس: قد يحظى قميص النسور بإعجاب أصحاب الذوق التقليدي، لكن تصميم "Kappa" له جاذبية خاصة هذه المرة.

11- السنغال: على الرغم من أنك لن ترى دائما التصميم الموجود بقلب القميص، والذي قد لا يعجب الجميع، ولكن التصميم بشكل عام مرضي.

10 - مالي: قد يراه البعض أنه مزدحم أو متكلف أكثر من اللازم لكن تصميم النسر فوق الرقم لمسة ذكية.

9- غانا: حافظت "بوما" على تميز قميص غانا، الأبيص البسيط، مع ألوان العلم على الشعار والرقبة بشكل لافت ودقيق، بالإضافة إلى النجمة السوداء الشهيرة.

8- المغرب: اللون الأحمر الشهير وأشرطة "أديداس" الأيقونية فوق الكتف، ببساطة طاقم أنيق.

7- موريتانيا: قد يتهم بأن تصميم مبالغ، لكن اللهب الأصفر على القميص الأخضر والخط الغريب للرقم وكتابة أسماء اللاعبين، يجعل تصميم القميص متناسق وجذاب.

6- مصر: اعتمدت "بوما" تصميم به ظل مموج زجزاجي في مقدمة القميص، والذي يتناقض بشكل رائع في الظهر "السادة" والشورتات القصيرة والجوارب السوداء.

5- كوت ديفوار: يقدم دليلا على أن اختيار لونا واحدا في تصميم القميص يكون أفضل في كثير من الأحيان، واعتمدت "بوما" اللون البرتقالي مع ألوان العلم حول الرقبة، وتصميم أبيض مخفي في غاية الذوق.

4- جنوب أفريقيا: ترتدي جنوب أفريقيا عموما قميصا أصفر به أجزاء خضراء، تصميم كتف منقوش، مع علامة "نايك" المميزة، والنتيجة قميص يذكرك بمنتخب السامبا البرازيلي.

3- الكاميرون: لوغو"Le Coq Sportif" في المنتصف، وأسدين مخفيين في النصف الأعلى من الصدر، مع لوغو الأسد الرائع، وعلم الكاميرون، والنتيجة قميص على أعلى مستوى.

2- نيجيريا: حظي قميص غانا بالكثير من الإشادة في كأس العالم الماضي، احتفظت نيجيريا بالتصميم نفسه لكأس الأمم الإفريقية مصر 2019. الخلاصة أن القرار موفق، وأن التصميم في طريقه ليكون من التصميمات الكلاسيكية.

1- الجزائر: التصميم الفائز، ويشبه إلى حد بعيد تصميم "أديداس" لمنتخب ألمانيا، بنمطه الأخاذ، واللطيف بالنسبة للعين، مع خطوط "أديداس" التي بدت نموذجية وأنيقة كما كانت مع ألمانيا.