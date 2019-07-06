عقدت أحزاب وشخصيات وممثلون عن المجتمع المدني، المنتدى الوطني للحوار في مدرسة الفندقة بعين بنيان غرب العاصمة والذي ناقش الأوضاع السياسية للبلاد من أجل الوصول إلى خريطة طريق للخروج من الأزمة.

وشارك أزيد من 700 شخصية من ورؤساء أحزاب وممثلي المجتمع المدني و شباب الحراك الشعبي.

وخرج المنتدى بستة مقترحات لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاءت على النحو التالي:

1- تعويض رموز النظام التي مازالت على رأس مؤسسات الدولة بشخصيات توافقية.

2- تعيين حكومة كفاءات لتحضير انتخابات رئاسية حرة وشفافة في آجال معقولة .

3- إنشاء لجنة وطنية توافقية، لصياغة الإطار القانوني للهيأة المستقلة لتنظيم الانتخابات.

4- إبعاد كل المسؤولين المتورطين في الفساد خلال حكم النظام البائد وأولئك الذين دعوا للعهدة الخامسة ودعموها، من تسيير وتحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة.

5- يُسيّر الحوار من طرف هيئة توافقية مستقلة.

6-يُفتح الحوار لكل من لم يساند الدعوة للعهدة الخامسة، و/أو حاول تمديد العهدة الرابعة.

* أشغال الفترة المسائية للمنتدى:

* نهاية الفترة الصباحية من المنتدى