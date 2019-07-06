أكد جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مرحلة المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية كانت بمثابة بطولة مصغرة انتهت بشكل جيد.

وأوضح بلماضي أن مرحلة دور الـ16 مرحلة مختلفة تماما والإعداد لها مختلف لأن الخاسر سيعود إلى بلاده، مشيرا إلى أن هذه المباريات تعد نهائيات لذلك المنهج والإعداد لها مختلف.

وعن هزيمة المغرب وخروجها من البطولة أمام بنين قال بلماضي: "خسارة المغرب أمر محزن وهو أمر عنيف وصعب جدا، خاصة وأن المغرب أدى بشكل جيد في المجموعات ولن نكرر ما حدث للمغرب، لذلك نستعد جيدا لمواجهة غينيا فنحن نريد أن نستمر طويلا في البطولة".

وتابع جمال بلماضي: "المدح في المنتخب لن يصيبنا بالغرور ولا بد وأن يتحلى اللاعبون والجهاز الفني بالتواضع وألا يطير اللاعبون في السماء من الإشادة ويكون تركيزهم الأساسي أمام غينيا".

وشدد الناخب الوطني أن مباراة غينيا فاصلة، وأنه يستعد لها بنفس أسلوب الاستعداد لكل المباريات الماضية وإذا فازت غينيا فستكون لأنها الأفضل، مشيرا إلى أن مشواره مليء بالخبرات وأنه نجح في تحقيق نتائج جيدة مع المنتخب رغم النتائج المخيبة للآمال قبل ذلك، وأنه ليس بحاجة أن يتذكر خسارة المغرب حتى يستيقظ ويتعامل بجدية مع لقاء غينيا.