أكد الناخب الوطني لمنتخب غينيا بول بوت اليوم السبت أن "السيلي الوطني" عليه أن يكون جاهزا بنسبة 200 بالمائة لكي يتمكن من إحداث المفاجأة أمام نظيره الجزائري غدا الأحد بملعب 30 جوان بالقاهرة في إطار الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر (21 جوان-19 جويلية).

وأوضح المدرب البلجيكي لغينيا بول بوت خلال ندوة صحفية عقدها اليوم السبت بملعب 30 يونيو بالقاهرة أن "المنتخب الجزائري يتمتع بكامل معنوياته حيث أظهر خلال دور المجموعات معنى كرة القدم الحديثة عكس المنتخب الغيني الذي هو في طور التكوين. سنعمل ما في وسعنا لمجابهة الفريق الجزائري لكن شريطة أن نكون جاهزين 200 بالمائة لإحداث المفاجأة."

وفاز المنتخب الجزائري خلال الدور الأول في كل المباريات ضمن المجموعة الثالثة التي ضمت السنغال و كينيا وتنزانيا حيث يسعى رفقاء رياض محرز إلى خوض مرحلة أخرى بإجراء لقاء حاسم في إطار الدور ثمن النهائي, الخاسر فيه سيقصى مباشرة من المنافسة القارية بينما تأهلت غينيا كأحسن منتخب يحتل المركز الثالث في مجموعة ضمت جمهورية الكونغو الديمقراطية والبنين و جنوب إفريقيا.

"لقد قدمنا مردودا إيجابيا لحد الساعة لكننا مدعوون إلى مضاعفة المجهودات التي بذلناها والتركيز أكثر خلال المقابلات المقبلة" يقول بول بوت الذي أشاد بإمكانيات الناخب الجزائري جمال بلماضي الذي انتخب كأحسن مدرب خلال دور المجموعات. " أهنئ زميلي بلماضي على العمل الذي قام به على رأس المنتخب الجزائري لأنه ليس من السهل أن تعمل بالجزائر. معنويات اللاعبين و روح المجموعة ساعدت كثيرا بلماضي." حسب بول بوت.

وبدا بول بوت الذي سبق له وأن أشرف على العارضة الفنية لاتحاد العاصمة (2016-2017) جد مطمئن إزاء إرادة لاعبيه لبلوغ الهدف المرجو وهو التأهل إلى الدور ربع النهائي ومرافقة منتخب البنين الذي أحدث المفاجأة أمس الجمعة عندما أقصى المغرب بضربات الترجيح (4-1). "أنا جد سعيد بتأهل البنين. اللاعبون واعون بالمهمة الملقاة على عاتقهم وعليهم إظهار إمكانياتهم أمام الجزائر. سنسعى إلى تحضير هذه المواجهة في أحسن الظروف. لقد قمنا بتحليل مباريات المنافس ونأمل أن نكون في أحسن مستوى غدا."