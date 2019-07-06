كارثة بيئية تهدد حياة الإنسان ببلدية وادي أرهيو في غليزان سيما قاطني عمارات 175 مسكنا وما جاورها، حيث أن المياه القذرة لهاته المساكن تصب مباشرة في مزرعة بها أشجار الزيتون وبعض الخضروات.

وبات حتميا على سكان العمارات تنفس الروائح الكريهة،وتعرضهم المستمر للباعوض والزواحف تهدد حياتهم،وكذا بقايا البنايات ترمى بهذا المكان فتزيده فظاعة. الأمر الذي جعل الأهالي يطالبون السلطات المعنية بالتدخل وكذا بإيفاد لجنة تحقيق إلى عين المكان قبل فوات الأوان،وانتشار أوبئة وأسقام كداء الكوليرا،وإزهاق أرواح بداعي استهلاك هاته الخضروات المسقية بالمياه القذرة.