كشف والي عنابة توفيق مزهود، عشية اليوم، خلال إشرافه بالقاعة الكبرى بالمجلس الشعبي الولائي بعنابة، على توزيع 800 مقرر استفادة من السكنات بمختلف الصيغ ، " أنه سيقف وفق المهام التي خولت له في وجه المحاولات المتكررة لعصابات مافيا العقار للاستيلاء على الأراضي و المساحات العمومية الشاغرة "، مضيفا أنه " لا تنازل بعد اليوم على الأراضي و الجيوب العقارية الشاغرة عبر كامل إقليم الولاية إلا بالقانون " .

ويأتي تصريح الوالي، عقب الإشاعات التي تحاول من خلالها مجموعة من الأشخاص و بإيعاز من عصابات مافيا العقار ، حسب الوالي، خلق البلبة و الفتنة وسط 300 عائلة المنتظر ترحيلها قريبا ضمن برنامج القضاء على السكنات الهشة بحي بوخضرة ، بامر من الوزير الأول . مضيفا في نفس السياق " أن الأرضية المسترجعة بعد الانتهاء من عملية الترحيل الشامل للمقيمين في حي بوخضرة المهدد بالفيضانات لن يتم تسليمها إلى رجال المال كما يشاع في أوساط السكان بهدف تعطيل عملية ترحيلهم إلى سكنات لائقة بالقطيف الحضري " الكاليتوسة".

وذكر الوالي توفيق مزهود، أن الأرضية المسترجعة بعد ترحيل أكثر من 837 عائلة مستفيدة من برنامج القضاء على السكن الهش، بعد أن كان العدد مقتصر على 300 عائلة فقط ، سيتم تقييدها ضمن الأراضي العمومية الموجهة لإنجاز مشاريع تنموية ومرافق عمومية، على غرار مساحات للعب وحديقة عمومية و مرافق للراحة على طول المساحة الأرضية المسترجعة، التي ستعود بالفائدة على سكان مدينة عنابة، نتيجة افتقارها لمرافق للراحة و الترفيه العمومية.

وحذر الوالي من بعض الأطراف التي تحاول الاصطياد في المياه العكرة منذ سنوات ماضية لخلق الفوضى والزج بسكان المدينة وبالأخص المرحلين من حي بوخضرة ضمن برنامج السكن الهش، في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد ، في الفوضى على الرغم من سعي السلطات العمومية في الإسراع في إتمام المشاريع السكنية و تنفيذ برامج التوزيع في الآجال المحددة.

ولم يخف الوالي رده على سؤال "الخبر"، نية بعض الأطراف التي لم تستسغ حرص الإدارة على وقف النهب المتواصل للأراضي الفلاحية والجيوب العقارية الشاغرة بالوسط الحضري و الشريط الساحلي، ضرب مصداقية الجهاز التنفيذي بهدف دفع بعض المسؤولين المحليين التنازل على أملاك الدولة لفائدة مافيا العقار.

وأضاف الوالي، ان السلطات العمومية قررت منذ أيام ، منح رخصة الاستغلال والامتياز إلى المؤسسة العمومية " باتي ميتال" لإنجاز 14 مشروع استثماري ضخم على القطعة الأرضية الشاسعة بمنطقة بني محافر في بلدية عنابة على مساحة تقدر بحوالي 20 هكتارا، التي من المنتظر أن تنطلق الأشغال بها قريبا ، بعد انتهاء من الدراسات الهندسية و التقنية وتفتح المجال لاستقبال مشاريع تنموية ومرافق عمومية مراكز تجارية وترفيهية و حديقة عمومية و منشآت إدارية وخدمات غيرها.

وجاء قرار الوالي بمنح رخصة الاستغلال الأرضية بني مخافر إلى مؤسسة عمومية، لقطع الطريق أمام أشباه المستثمرين و الراغبين في التلاعب باملاك الدولة من أجل الحصول على الانتفاع الشخصي.