فجر منتخب جنوب افريقيا مفاجأة مدوية بإخراجه مصر من كأس أمم افريقيا في الدور الثمن النهائي.

بعد لقاء بطولي من الـ "بافانا بافنا" غادر البلد المنظم المسابقة باكرا عكس مشاراكاته السابقة خاصة تلك المنظمة على أرضه.

ظهر الفراعنة بوجه شاحب طيلة أطوار المباراة التي لعبها بالمقابل لاعبي جنوب افريقيا بقوة رغم محدودية لاعبي الوسط والهجوم في حين صمد خط الدفاع خاصة الظهير لهانتي الذي استطاع أن يغلق كل المنافذ على محمد صالح.

ورغم نقص تجربه لاعبي جنوب افريقيا فانهم استطاعوا تهديد مرمى الشناوي في العديد من المناسبات خاصة في الشوط الأول، ما جعل حارس الأهلي أحسن عنصر من جهة الفراعنة.

في الشوط الثاني سير "بافانا بافنا" اللقاء بذكاء أمام تراجع رهيب لأداء المصريين، ليأتي الفرج في الدقيقة 84 بعد تسجيل لوتش الذي يشارك لأول مرة في كأس افريقيا للأمم هدفا جميلا بعد عمل جماعي جميل.

وبخروج مصر تعرف كان 2019 خروج المرشح الأول بالفوز بها، بعد خروج مرشح آخر أمس بعد اقصاء المغرب.