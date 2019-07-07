يشارك اليوم الأحد، بنيامي العاصمة النيجيرية، الوزير الأول نور الدين بدوي، بصفته ممثلا لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح في القمة الاستثنائية الـ12 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، حيث ستخصص هذه القمة بشكل حصري للإطلاق العملياتي لمنطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية.

هذا ويمكن لمنطقة التبادل الحر المساهمة في تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي المنشود للنهوض بالقارة اقتصاديا، كونها تؤسس لإنشاء اكبر سوق تجارية في العالم لأزيد من مليار نسمة والقارة السمراء، حسبما أوضحه المهتم بالشأن الاقتصادي رابح حليس في تدخل له عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى .