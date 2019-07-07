أجرى المدير العام للتفلزيون الجزائري حركة واسعة في القنوات التلفزيونية وبعض المديريات المهمة. وكان عنصري الكفاءة والتشبيب، أهم سمة هذه الحركة التي كانت منتظرة منذ سنوات، غير أنها تأخرت لأسباب "لا مهنية"، حسب مصادرنا.

وفي السياق تم تعيين عدلان زروقي مديرا لـ"كنال آلجيري"، فيما أنهيت مهام عمار بورويس كمدير للجزائرية الثالثة التي خلفه على رأسها نبيل حمداش، وتم تعيين كل من رفيق فارس مديرا للبرمجة، وأحمد بن صبان مديرا للإنتاج، كما عاد خلّاص ليشعل منصب مستشار رئيسي للمدير العام وفتحي سعيدي مساعدا للمدير العام. وعادت مديرية العلاقات العامة للسيدة حورية خثير، والموارد البشرية للسيدة نوال عفرون، فيما تم تعيين كل من توفيق عابد وسعدون مديرين لمحطتي وهران وقسنطينة على التوالي.

وينتظر طاقم التسيير الجديد العديد من الرهانات ذات البعد السياسي خصوصا مع التطورات الحاصلة في سياق الحراك الشعبي المستمر منذ مسيرة 22 فيفري الماضي.