نقلت وكالة فارس للأنباء عن قائد منظمة الدفاع المدني الإيرانية غلام رضا جلالي قوله إن "الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى طهران بعد إسقاط الطائرة المسيرة في الخليج تحذرها فيها من ضربة محدودة".



وأكد جلالي، وهو أيضا من القيادات الكبيرة في الحرس الثوري الإيراني انه "بعد إسقاط طائرتها المسيرة المتسللة أبلغتنا الولايات المتحدة عبر وسطاء دبلوماسيين بأنها تريد تنفيذ عملية محدودة".



وقال جلالي: "رد إيران كان أننا نعتبر أي عملية بداية حرب".