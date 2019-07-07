أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أوقفت يوم 06 جويلية 2019، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية، بخنشلة.



كما أوقف حرس الحدود ببرج باجي مختار، أربعة (04) مهربين على متن شاحنة محملة بـ (19200) لتر من الوقود و طن واحد (01) من المواد الغذائية.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـثمانية (08) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالقالة، فيما تم توقيف (14) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.