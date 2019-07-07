كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة،عن استفادة أئمة المساجد من 2440 وحدة سكنية من كل الصيغ، معلنا عن استلام القطاع لحصة "كبيرة من السكنات قريبا".

واوضح بلمهدي خلال لقاء مع إطارات و مسؤولي القطاع بان قطاعه استفاد من 2440 وحدة سكنية من كل الصيغ خاصة بأئمة المساجد، مشيرا إلى أن هناك حصة أخرى "كبيرة من الوحدات السكنية ستستلم قريبا".

وبالمناسبة دعا الوزير الإمام أن يكون "قدوة في المجتمع ونموذجا في الالتزام بالوظيفة التي يتقاضى عنها راتبا وان يكون لصيقا بحيه وجوار مسجده و في خدمة بلده".

كما كشف السيد بالمهدي بان مشروع قانون تجريم الاعتداءات على الأئمة "محل بحث ودراسة وسيرى النور قريبا".

وفيما يتعلق بملف الأملاك الوقفية، كشف بلمهدي بان قطاعه ''استرجع المئات بل الآلاف من الأملاك الوقفية ولا تزال ترافع في المحاكم لاسترجاعه'' ،داعيا المسؤولين لبذل المزيد من الجهود لكي تكون هذه الأملاك مصدر ثروة للبلاد.