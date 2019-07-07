قام، اليوم، عشرات المواطنين، ببلدية عين الحجر، في سعيدة، بغلق مقر البلدية، عقب صدور قائمة المرشحين للاستفادة من التجزئات العقارية.

وطالب المحتجون بإعادة النظر في القائمة والتحقيق في الأسماء، التي وردت فيها. وفي بلدية سعيدة، عاصمة الولاية، احتج طالبو التجزئات العقارية أمام مقر الولاية، ثم قاموا بقطع الطريق، المحاذي للخزينة العمومية، للمطالبة بالعدول عن قرار توزيع التجزئات العقارية، عن طريق القرعة، المعلن عنه، أمس، من قبل مصالح الولاية، بعد أن صادق علية المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي لبلدية سعيدة.