لقي شخصان حتفهما و أصيب اثنان آخران في حادث مرور وقع ليلة السبت إلى الأحد على مستوى الطريق السريع الرابط بين بوإسماعيل و الدواودة بولاية تيبازة، حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

و تعود ظروف الحادث إلى انحراف و انقلاب سيارة سياحية كان على متنها أربعة شبان في حدود الساعة الحادية عشر من ليلة أمس على مستوى الطريق السريع الرابط بين مدينتي بوإسماعيل و الدواودة بالمنطقة المسماة سيدي جابر.

و لقي الضحيتان حتفهما في عين المكان جراء تلقيهما إصابات بليغة على مستوى الرأس فيما نقل عناصر الحماية المدنية الجريحين إلى عيادة بو إسماعيل لتلقي العلاج الضروري حيث وصفت إصابتهما ب"الخفيفة"، حسب ذات المصادر.

من جهتها,، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا قضائيا لتحديد ملابسات وقوع هذا الحادث الذي أدى بحياة شابين في العشرينيات ينحدران من مدينة تيبازة، استنادا للمصادر.