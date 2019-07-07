أقدم سكان قرية آث عزوان ببلدية بوزقان ، صباح اليوم، على غلق مقر الدائرة احتجاجا على "الحقرة و التهميش" المضروب على قريتهم و لعدم وفاء السلطات بالوعد المقدم لهم من قبل السلطات المحلية المتمثل في تعبيد الطريق المؤدي لآث عزوان .

وصرح عزوان إسماعيل عضو بلجنة قرية آث عزوان لـ"الخبر" في إتصال هاتفي سبب تنظيم سكان قريتهم لهذه الحركة الاحتجاجية لعدة أساب حيث قال " قريتنا تعاني من الحقرة و التهميش فهي الوحيدة من بين الـ 23 قرية تضمها بلدية بوزقان التي لم تستفيد من مشاريع تنموية فحتى الطريق المؤدي لقريتنا في حالة مرثية وتماطلت السلطات لترميمه بالرغم من الوعود المقدمة لنا مرارا علما أن طوله يقدر بحوالي 950 متر إنطلاقا من الطريق الولائي رقم 251 ".

وحسب محدثنا " فإن رئيس دائرة بوزقان و رئيس بلدية بوزقان قد إلتزما كتابيا بإنطلاقة أشغال تعبيد هذا الطريق بعد 10 أيام و إنه في حالة عدم وفائهم بالوعد فإن سكان قريتنا سيصعدون في الحركة الاحتجاجية بعد إنتهاء هذه المهلة ".