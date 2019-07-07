أقدم سكان قرية أث عزوان ببلدية بوزقان ، صباح اليوم، على غلق مقر الدائرة إحتجاجا على "الحقرة و التهميش" المضروب على قريتهم و لعدم وفاء السلطات بالوعد المقدم لهم من قبل السلطات المحلية المتمثل في تعبيد الطريق المؤدي لأث عزوان .

صرح عزوان إسماعيل عضو بلجنة قرية اث عزوان "للخبر " في إتصال هاتفي سبب تنظيم سكان قريتهم لهذه الحركة الإحتجاجية لعدة أساب حيث قال " قريتنا تعاني من الحقرة و التهميش فهي الوحيدة من بين ال23 قرية تضمها بلدية بوزقان التي لم تستفيد من مشاريع تنموية فحتى الطريق المؤدي لقريتنا في حالة مرثية تماطلت السلطات لترميمه بالرغم من الوعود المقدمة لنا مرارا علما أن طوله يقدر بحوالي 950 متر إنطلاقا من الطريق الولائي رقم 251 ".

حسب محدثنا " إن رئيس دائرة بوزقان و رئيس بلدية بوزقان قد إلتزما كتابيا بإنطلاقة أشغال تعبيد هذا الطريق بعد 10 أيام و إنه في حالة عدم وفائهم بالوعد فإن سكان قريتنا سيصعدون في الحركة الإحتجاجية بعد إنتهاء هذه المهلة ".