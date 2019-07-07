يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء المقبل، جلسة يخصصها لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لهذه الهيئة التشريعية.

وأوضح ذات المصدر أن مكتب المجلس "عقد يوم الأحد اجتماعا برئاسة نائب الرئيس, عبد الرزاق تربش، خصص لدراسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الذي أعدته تثبيتا لشغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا التشاور حول موعد جلسة انتخاب الرئيس الجديد".

وأشار البيان إلى أن عبد تربش "عقد بعد ذلك اجتماعا تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية أفضى إلى تأكيد اختيار تاريخ الأربعاء 10 جويلية في العاشرة صباحا كموعد لعقد الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني".

وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس قد أقرت في وقت سابق اليوم إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس.