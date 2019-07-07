تمسك أعضاء الجالية الجزائرية بالمشاركة في تجمع الأحد بساحة الجمهورية المنظم من قبل مجموعة " لنحرر الجزائر" التي تضم 14 جمعية و تشكيلة سياسية، تضامنا مع حراك الثورة الشعبية و المطالبة برحيل بقايا النظام البوتفليقي إلى جانب إطلاق سراح معتقلي الرأي العام .

ولم تكن مشاركة نهار أمس بالحجم الذي عرفته الأسابيع الماضية أمام إلتحاق العديد من جزائريي فرنسا بالحراك بأرض الوطن خلال العطلة الصيفية ،لكن ذلك لم يمنع المئات من أعضاء الجالية من الحضور بكثرة رفقة أطفالهم إلى ساحة الجمهورية وسط أجواء إحتفالية بالطبل و المزمار في أداء من قبل مجموعة من الشباب لأغنية الحراك المشهورة "ساعة الفجر و ما جاني نوم..." قابلتها رقصات تحت وقع أغاني قبائلية فضلا عن آداء النشيد الوطني قسما الذي دوى الساحة بالإضافة إلى تلك الفضاءات الترفيهية التي تم تخصيصها للأطفال .

ورفعت الأعلام الوطنية كما علقت تعليق اللافتات بشعارات عملاقة تحت تمثال رمز الحرية الفرنسية" ماريان " كتب عليها " صامدون ،رافضون و لو قتلتم مليون لا لدولة العسكر ،الشعب لينتصر" و أيضا " سلمية سلمية من أجل الحرية " وكذلك " والله ما نطلقوكم عار عليكم ،يا عملاء فرنسا،أمريكا ،الإمارات وآل سعود و قريش" إلى جانب " الجزائر غنية و كنزها الجميل الشباب ،الرشوة تقتل أحلام المستقبل و الثورة تنقذ من السيء و الأسوأ".

وتميز تجمع نهار أمس بمشاركة الكاتب الصحفي ومؤسس جريدة "لو ماتان" محمد بن شيكو في التجمع مرفوقا بمجموعة من كتبه بعناوين ( قضبان الجزائر ،صديقنا بوتفليقة و الغامض بوتفليقة و غيرها من العناوين) التي وضعها تحت تصرف المتظاهرين بأسعار رمزية جعلت محبي صاحبها تقبل عليها بقوة.