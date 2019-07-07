حقق منتخب مدغشقر إنجازا تاريخيا كبيرا بتأهله للدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم-2019 لكرة القدم، في أول مشاركة له في مرحلة نهائية، بعد فوزه بضربات الترجيح (4-2) على نظيره الكونغو الديمقراطية بعد انتهاء المباراة بنتيجة (2-2) بعد الوقت الإضافي، الشوط الأول (1-1) في لقاء الدور ثمن النهائي الذي جمع بينهما عشية اليوم الأحد بالإسكندرية.

وسجلت الأهداف من طرف لاعب مولودية الجزائر، إبراهيم آمادا (د9) و فانيفا أندرياتسيما (د 77) لصالح مدغشقر و سدريك بلكومبو (د 21) و شانشل مبامبا (د 90) للكونغو الديمقراطية.

ويعتبر المنتخب الملغاشي خامس فريق يتأهل للدور ربع النهائي بعد البنين الفائز على المغرب بضربات الترجيح (1-1، 4-1) و السنغال المتأهل على حساب أوغندا (1-0) و نيجيريا الفائزة على حامل اللقب الكاميرون (3-2) و جنوب إفريقيا التي أقصت البلد المنظم (1-0).

و سيواجه مدغشقر في الدور ربع النهائي المتأهل من لقاء، غانا - تونس،المقرر مساء غد (سا 20:00بتوقيت الجزائر) بالقاهرة.

وستتواصل لقاءات الدور ثمن النهائي مساء اليوم الأحد بلقاء، غينيا - الجزائر (بالقاهرة/سا 20:00) على أن تختتم يوم غد الاثنين بمباراتي "مالي - كوت ديفوار" بالسويس (17:00) و"غانا - تونس" بالإسماعيلية (20:00).

و ستجري مباريات الدور ربع النهائي يومي الأربعاء 10 و الخميس 11 جويلية.

نتائج مباريات اليوم الأحد :

ملعب الإسكندرية:

مدغشقر - الكونغو الديمقراطية 2-2 بعد الوقت الإضافي (تأهلمدغشقر4-2 بضربات الترجيح )

ملعب 30 يونيو بالقاهرة (20:00):

غينيا – الجزائر