أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف اليوم، بإيداع الرئيس السابق لنادي وفاق سطيف، حسان حمار، الحبس المؤقت في قضية التعاونية العقارية رفقة كاتب التعاونية.

بمجرد خروج حسان حمار من حسابات نادي وفاق سطيف وإعلان قبول استقالته وشغور منصب رئيس النادي، تهاطلت على حمار القضايا الكثيرة التي اتهم فيها على مدى سنوات طويلة، خاصة ما تعلق بملف تعاونية "أم الحياة" العقارية، أين تم القبض عليه عشية أول أمس كما انفردت به "الخبر"، وتم عرضه صبيحة اليوم الأحد على وكيل الجمهورية الذي حوله بدوره نحو قاضي التحقيق رفقة باقي المتهمين، أين توبع بحسب تصريح لمحاميه بتهمة النصب والاحتيال و التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، اين تم ايداعه الحبس المؤقت رفقة كاتب التعاونية.