اختار كمال بلجود، وزير السكن في حكومة نور الدين بدوي، عطلة نهاية الأسبوع للقيام بزيارة عمل إلى مدينة تلمسان، استهلها بلقاء مع إطارات القطاع وإطارات الولاية بمقر ديوان الوالي بعيدا عن أعين المواطنين، ليحضر بعدها عملية توزيع حصة من السكنات بمختلف الصيغ بمقر المجلس الشعبي الولائي. زيارة وزير السكن في ”الويكاند” تعتبر أول زيارة إلى الولاية لوزير من حكومة بدوي المغضوب عليها شعبيا، وأشيع في كواليس الزيارة أن السبب الرئيسي لها هو بيان نقابة ديوان الترقية العقارية. الذي كشف عن أزمة مالية تهدد الديوان بسبب عدم توزيع السكنات الجاهزة.