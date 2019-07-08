توجت البرازيل بكأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا"، بعد الفوز على البيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء يوم الأحد على ملعب "ماركانا" الشهير بمدينة ريو دي جانيرو.

وسجل للمنتخب البرازيلي كل من إيفرتون سوسا سواريز (د. 15) و غابرييل خيسوس (د.48)، وريتشارليسون دي آندرادي من ضربة جزاء (د.90)، بينما سجل هدف البيرو الوحيد اللاعب باولو غيريرو من ضربة جزاء (د.44).

وحقق منتخب البرازيل الملقب بـ"السامبا"، الكأس الغائبة عن خزائنه منذ عام 2007 ، والتاسعة في تاريخه، بينما خسرت البيرو أول نهائي في تاريخ مشاركاتها، حيث سبق لها الفوز باللقب مرتين.