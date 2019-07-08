توج قائد البرازيل داني ألفيس بلقب أفضل لاعب في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم للعام 2019 "كوبا أمريكا 2019" بعد فوز فريقه بنتيجة 3-1 على البيرو في نهائي البطولة الذي أقيم على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو أمس الأحد.

وخاض الظهير الأيمن البالغ من العمر 36 عاما جميع المباريات الست التي لعبها فريقه وسجل هدفا في فوز البرازيل على البيرو 5-0 في 22 يونيو. ولا يلعب ألفيس لأي ناد حاليا من بعد إعلان مغادرته في الشهر الماضي فريق باريس سان جيرمان.

وفي مايو من هذا العام، خلف زميله السابق في الفريق الفرنسي نيمار كقائد للفريق الوطني البرازيلي وذلك بعد سلسلة من الحوادث المثيرة للجدل كان بطلها نيمار خارج الملعب، بما في ذلك هجوم شخصي على أحد المشجعين مما أدى إلى إيقافه من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في ثلاث مباريات.

وفي الوقت نفسه حصل الحارس البرازيلي أليسون على لقب أفضل حارس مرمى في نفس البطولة، حيث حاز زميله إيفرتون واللاعب البيروفي بولو غيريرو على شرف أفضل هداف بـ3 أهداف لكل منهما.