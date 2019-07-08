أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي بخصوص شريط فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجال شرطة يقومون بضرب متظاهرين.

وجاء في بيان للمحكمة اليوم الإثنين، أنه "عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، وبعد مشاهدة ما تم تداوله على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الواقعة التي يظهر فيها رجال الشرطة بالزي الرسمي يقومون بضرب المتظاهرين، تم بتاريخ 06 ـ 07 ـ 2019 على الساعة 18 و30 دقيقة توجيه تعليمات للضبطية القضائية المختصة محليا لإفادتنا بمعلومات كافية عن الواقعة".

وقد ورد في هذا الإطار "تقرير إخباري أولي بتاريخ 07 ـ 07 ـ 2019، ليتم فورا أمر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي معمق بخصوص الواقعة المتداولة على شريط الفيديو، من خلال التأكد من مدى صحته بالاستعانة بالتقنيين والكشف عن الفاعلين بعد تأكيد ظروف وملابسات الواقعة"، يضيف ذات المصدر.

للتذكير، فقد أمر المدير العام للأمن الوطني، عبد القادر قارة بوهدبة، أمس الأحد المفتشية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق حول وقائع هذا الفيديو، الذي يرجح أن تكون حدثت خلال الجمعة الماضية. كما شدد في ذات السياق على "ضرورة التحري في حيثيات القضية مع تحديد المسؤوليات لاتخاذ كل التدابير التي يفرضها القانون".