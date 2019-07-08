أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الإثنين ،أن مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أوقفت يوم 07 جويلية 2019، خمسة (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك، إثر عمليات متفرقة بكل من البليدة، تيسمسيلت وخنشلة.

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وكذا عناصر من الأمن الوطني، خلال عمليتين منفصلتين بتلمسان، خمسة (05) تجّار مخدرات بحوزتهم كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بواحد (01) طن و(140) كيلوغرام، كانت مخبأة على متن ثلاث (03) مركبات سياحية.