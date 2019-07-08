انطلق، اليوم الإثنين، خط جوي مباشر يربط لأوّل مرّة، بين الجزائر العاصمة ومدينة المنستير بتونس ، حسبما أفاد به الموقع الإلكتروني التونسي "نسمة".

وأفاد المندوب الجهوي للسياحة، فواز بن حليمة، بأنه حطت بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي، أول رحلة غير منتظمة قادمة من مطار الجزائر العاصمة الدولي وعلى متنها 125 سائحا وسائحة جزائريين.



وأوضح ذات المصدر، أنه تمت ضمن هذا الخط المباشر الجزائر العاصمة-المنستير، برمجة 12 رحلة غير منتظمة خلال الموسم السياحي الحالي، وذلك بمعدل رحلة أسبوعيا إلى غاية شهر سبتمبر 2019 .

وفي سياق متصل، قال والي المنستير أكرم السبري، أنه سيقع التنسيق مع وزارة النقل والديوان الوطني التونسي للسياحة، إلى جانب كافة الأطراف المتدخلة، حتى يتواصل هذا الخط على امتداد السنة لتسهيل عملية تنقل السياح والمسافرين ورجال الأعمال بين البلدين.