أفاد بيان لمديرية التوزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز"، اليوم الإثنين أنه طرأ حادث تقني على الخطوط ذات التيار العالي الحاملة لشبكة نقل الكهرباء أمس الأحد على الساعة 15 و55 دقيقة.

ولهذا السبب سجلت عدة انقطاعات في الكهرباء في ضواحي عين طاية وبرج الكيفان وباب الزوار والدار البيضاء والحراش والمحمدية والكاليتوس.

وأشار سونلغاز إلى أنه تم تجنيد الفرق التقنية لإصلاح العطب بالضواحي التي سلف ذكرها باستثناء بلدية الحراش التي تأخرت فيها عملية استرجاع الكهرباء إلى حوالي الساعة 18 و23 دقيقة.