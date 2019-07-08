تفكيك مجموعة أشرار قتلت شخصا بتيارت

مجتمع
8 يوليو 2019 () - واج/س.أ
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 تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية تيارت  من تفكيك مجموعة أشرار مختصة في السرقة تورطت في قتل شخص، حسبما أفادت به  اليوم الإثنين مصالح أمن الولاية .

و أشار ذات المصالح إلى أن أفراد فرقة البحث و التدخل أوقفوا الأسبوع الماضي  أربعة أشخاص تورطوا في الجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة راح ضحيتها شخص ينحدر  من ولاية تيسمسيلت و ذلك بعد تحقيقات باشرتها بأمر من وكيل الجمهورية لدى  محكمه تيارت إثر وفاة الضحية في نهاية شهر جوان الماضي متأثرا بجروحه.

و أبرز نفس المصدر بأن التحقيقات أكدت أن المجموعة الإجرامية المذكورة تورطت  في العديد من قضايا السرقة بنفس المكان الذي تعرض فيه الضحية المتوفي  للإعتداء.

و بعد إتمام الإجراءات تم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمه  تيارت الذي أحال القضية على قاضي التحقيق و بدوره أمر بإيداعهم الحبس المؤقت  بتهمة تكوين جمعية أشرار و السرقة و الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة.

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