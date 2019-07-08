تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية تيارت من تفكيك مجموعة أشرار مختصة في السرقة تورطت في قتل شخص، حسبما أفادت به اليوم الإثنين مصالح أمن الولاية .

و أشار ذات المصالح إلى أن أفراد فرقة البحث و التدخل أوقفوا الأسبوع الماضي أربعة أشخاص تورطوا في الجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة راح ضحيتها شخص ينحدر من ولاية تيسمسيلت و ذلك بعد تحقيقات باشرتها بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمه تيارت إثر وفاة الضحية في نهاية شهر جوان الماضي متأثرا بجروحه.

و أبرز نفس المصدر بأن التحقيقات أكدت أن المجموعة الإجرامية المذكورة تورطت في العديد من قضايا السرقة بنفس المكان الذي تعرض فيه الضحية المتوفي للإعتداء.

و بعد إتمام الإجراءات تم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمه تيارت الذي أحال القضية على قاضي التحقيق و بدوره أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار و السرقة و الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة.