خاض المنتخب الجزائري لكرة القدم اليوم الإثنين حصة تدريبية بملعب بيتروسبورت بالقاهرة بمجموعة محدودة في غياب الناخب الوطني جمال بلماضي غداة تأهله إلى الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا للأمم 2019 على حساب نظيره الغيني بنتيجة 3 أهداف مقابل صفر.

ومن أجل معاينة المنافس المقبل للخضر عن قرب، تنقل بلماضي إلى مدينة السويس، التي تبعد 140 كلم عن العاصمة القاهرة، لحضور مباراة مالي-كوت ديفوار الجارية حاليا حيث سيواجه الفائز المنتخب الوطني الخميس المقبل بملعب السويس (17:00) في إطار الدور ربع النهائي.

وأشرف على الحصة التدريبية التي حضرها رجال الإعلام خلال 15 دقيقة الأولى الطاقم الفني المتكون من سيرج مورانو (المدرب المساعد)، عمار مرواني (المساعد الثاني) و عزيز بوراس (مدرب حراس المرمى). وحضر الحصة 12 لاعبا من بينهم الحارسين دوخة و أوكيدجة إلى جانب بوداوي وفارس وعبيد وزفان وبراهيمي وحليش وطاهرات وأوناس وديلور وسليماني بينما بقي اللاعبون الأساسيون بمقر إقامتهم بالقاهرة حيث سيستفيدون من حصة للاسترجاع والاسترخاء.

وسيبدأ التحضير الفعلي لمباراة ربع النهائي غدا الثلاثاء بإجراء حصة تدريبية بملعب بيتروسبورت بحضور 23 لاعبا بينما لم يتم لحد الآن تحديد موعد تنقل المنتخب الجزائري إلى مدينة السويس حسب عضو بلجنة الإعلام التابعة للفاف الذي صرح أنه "من المفترض أن يتنقل الخضر عشية اللقاء أو خلال اليوم الذي تجرى فيه المقابلة".