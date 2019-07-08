استغرب عدد من المواطنين بولاية بسكرة من المماطلة المسجلة في عملية تحويل عدّادات الكهرباء والغاز؛ حيث ينتظر هؤلاء لأزيد من عام ونصف العام دون أن تتم العملية، رغم بساطتها، ورغم أن الزبون سدد ما طلب منه من مستحقات. العارفون بخبايا الموضوع أكدوا أن الخلل يطرح بسبب عزوف المقاولات المتعاقدة مع سونلغاز عن العمل بالسعر القديم، في وقت عجزت هذه الأخيرة عن إيجاد صيغة تنقذ بها آلاف الطلبات التي تنتظر القيام بهذه الأشغال حتى يتمكنوا من استغلال سكناتهم.