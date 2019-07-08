جدد غاضبون غلقهم للطريق الوطني رقم 8 في تابلاط، بداية هذا الأسبوع، ليس احتجاجا على السكن أو المطالبة بترحيل المفرغة العمومية من مجرى وادي يسر فحسب، بل بعدما وجدت شاحنات رفع النفايات اعتراضا من قبل القرويين القاطنين بمحيط المفرغة ومنعها من التفريغ، لتصل ذلك حد الاحتكاك والتنابز بين جمع من المعترضين وجمع آخر قدم من عمق مدينة تابلاط للرد عليه باحتجاج مضاد لإخلاء سبيل شاحنات رفع القمامات وتمكينها من تفريغ حمولتها في تلك المفرغة للتقليل من حدة تراكم فظيع للقمامات داخل المدينة، دون رفعها لأزيد من أسبوع، فكاد يقع الاصطدام بين الجمعين .