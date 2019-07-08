تمكن المنتخب التونسي من التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس أمم أفريقيا، وذلك بعد أن أقصى منتخب غانا في مباراة مشوقة.



وكان الوقتان الأصلي والأضافي من المباراة قد انتهيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يلجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.



وتقدم المنتخب التونسي في الدقيقة 73 عبر الاعب طه ياسين، قبل أن يتلقى هدفا قاتلا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني اثر خطأ من المدافع رامي بدوي في مرمى فريقه



وفي ركلات الترجيح، سجل التونسيون كل محاولاتهم الخمس، بينما تمكن الحارس فاروق بن مصطفى البديل من التصدي للركلة الغانية الثالثة.



وفي دور الربع النهائي سيلعب منتخب تونس مع مدغشقر، التي حققت إنجازًا تاريخيًا بفوزها على كونغو الديمقراطية.